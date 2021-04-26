living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

سيلينا غوميز تناشد "زعماء العالم".. وماكرون يستجيب

26
APRIL
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
استجاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنداء المغنية العالمية الشابة سيلينا غوميز، التي طالبت عبر "تويتر" زعماء العالم بإمداد البلدان الفقيرة بالأموال أو بجرعات من لقاحات كورونا.
 
وكتب ماكرون ردا على تغريدة غوميز "شكرا على حمل هذه الرسالة الحاسمة إلى جميع القادة. فرنسا بدأت بالفعل في إرسال جرعاتها الأولى من اللقاح إلى إفريقيا من خلال آلية كوفاكس، وهذه مجرد بداية. دعونا الآن نقف مع أولئك الذين لديهم أقل".
 
 
وكانت غوميز وجهت الدعوة لرئيس فرنسا وزعماء مجموعة السبع، من ضمن الترويج لحفل موسيقي في 8 مايو المقبل، تحت عنوان "فاكس لايف"، بمشاركة المغنية العالمية جينيفير لوبيز، وفرقة الروك "فو فايترز"، بهدف جمع المال لتمويل اللقاحات في العالم.
 
وقالت غوميز في الترويج "يحتاج كل شخص إلى الحصول على اللقاح، سواء في بلدنا أو في بقية العالم"، داعية إلى "التبرع بالمال أو بالجرعات" للسماح بإعادة توزيع اللقاحات بشكل أفضل في العالم.
 
كما نشر ماكرون مقطع فيديو عبر "توتير" أمس الأحد، أعلن فيه عن توجه أول دفعة تبرعات بجرعات اللقاح إلى غرب إفريقيا، وقال: "لقد أرسلت فرنسا للتو الجرعات الأولى وفقا لآليات التخصيص العادل لكوفاكس.. جرعات AstraZeneca هذه تطير، وأنا أتحدث إليكم، إلى غرب إفريقيا"، وأضاف ماكرون "حان وقت المشاركة.. صحتنا معرضة للخطر أيضا في أفقر البلدان".
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout