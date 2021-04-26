محارق الجثث في الهند تعاني من ضغط زيادة وفيات كورونا

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أصبحت محارق الجثث والمقابر في الهند غارقة من كثرة العمل بعد غمرتها موجة جديدة مدمرة من إصابات كوفيد-19 التي تمزق البلد المكتظ بالسكان بسرعة مرعبة، مما يؤدي إلى استنفاد إمدادات الأكسجين المنقذ للحياة إلى مستويات حرجة وترك المرضى يموتون أثناء الانتظار في الطابور لرؤية الأطباء.

لليوم الرابع على التوالي، سجلت الهند الأحد رقماً قياسياً عالمياً للإصابات الجديدة، مدفوعاً بمتغير خبيث جديد ظهر هنا، مما يقوض مزاعم الحكومة السابقة لأوانها بالنصر على الوباء.

أدت الحالات المؤكدة البالغ عددها 349691 حالة خلال اليوم الماضي إلى رفع إجمالي عدد حالات الإصابة في الهند إلى أكثر من 16.9 مليون حالة، لتأتي بعد الولايات المتحدة فقط. أبلغت وزارة الصحة عن 2767 حالة وفاة أخرى خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما رفع عدد وفيات كوفيد -19 في الهند إلى 192311.

يقول الخبراء إن عدد الضحايا قد يكون أكثر بكثير من العدد المذكور، حيث لم يتم تضمين الحالات المشتبه بها، والعديد من الوفيات الناجمة عن العدوى تُعزى إلى الظروف الأساسية.

الأزمة التي تتكشف في الهند هي أكثر عمقًا في المقابر ومحارق الجثث، وفي الصور المفجعة لمرضى يلهثون ويموتون في طريقهم إلى المستشفيات بسبب نقص الأكسجين.

تنفد مساحات المقابر في العاصمة الهندية نيودلهي، وتضيء المحارق الجنائزية المتوهجة سماء الليل في مدن أخرى تضررت بشدة.

في وسط مدينة بوبال، زادت بعض محارق الجثث من قدرتها الاستيعابية من العشرات إلى أكثر من 50 جثة. مع ذلك، يقول المسؤولون، لا تزال هناك ساعات انتظار طويلة.

في محرقة بهادهادا فيشرام غات بالمدينة، قال العمال إنهم أحرقوا أكثر من 110 جثة يوم السبت، حتى مع أن الأرقام الحكومية في المدينة بأكملها التي يبلغ عدد سكانها 1.8 مليون نسمة قدرت العدد الإجمالي للوفيات بنحو 10 فقط.

قال مامتيش شارما، المسؤول في الموقع: "الفيروس يبتلع سكان مدينتنا مثل الوحش".

أجبر توافد الجثث غير المسبوق محرقة الجثث على تخطي الاحتفالات الفردية والطقوس الشاملة التي يعتقد الهندوس أنها تحرر الروح من دورة الولادة الجديدة.

قال شارما: "نحن نحرق الجثث فور وصولها". "كأننا في وسط حرب".

وقال حفار القبور في أكبر مقبرة إسلامية في نيودلهي، حيث دفن 1000 شخص خلال الوباء، إن المزيد من الجثث تصل الآن مقارنة بالعام الماضي. قال محمد شميم: "أخشى أن تنفد المساحة في القريب العاجل".

تتناقض الأزمة بشكل مباشر مع مزاعم الحكومة بأنه "لم يُترك أي شخص في البلاد بدون أكسجين"، كما ورد في بيان أدلى به.