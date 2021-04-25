قتلى باستهداف ناقلة إيرانية قبالة الساحل السوري

A + A -

تعرّضت ناقلة نفط يُعتقد أنها إيرانية لهجوم قبالة الساحل السوري، أمس، ما أدى إلى اندلاع حريق ضخم فيها ومقتل ثلاثة أشخاص سوريين على متنها، حسب {المرصد السوري لحقوق الإنسان}. ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) الرسمية عن وزارة النفط إعلانها عن اندلاع حريق في أحد خزانات ناقلة نفط قبالة مدينة بانياس الساحلية بعد تعرضها «لما يعتقد أنه هجوم من طائرة مسيرة من اتجاه المياه الإقليمية اللبنانية».

وفي حين ذكرت قناة {العالم} التلفزيونية الإيرانية أن الناقلة المستهدفة واحدة من ثلاث ناقلات نفط إيرانية وصلت منذ فترة إلى مصب ميناء بانياس النفطي محملة بإمدادات، نفت وكالة أنباء {تسنيم} أن تكون الناقلة إيرانية، حسب تقرير لوكالة {رويترز} التي أشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي أحجم عن التعليق على الواقعة. وذكرت تقارير إعلامية قبل فترة أن إسرائيل مسؤولة عن استهداف العديد من ناقلات النفط الإيرانية، في حين استهدفت إيران بدورها سفناً إسرائيلية في إطار ما يُعرف بـ {حرب السفن}.