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ميركل: لا بديل عن فرض قيود على التجول

25
APRIL
2021
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أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن اعتقادها بأنه لا يوجد بديل عن فرض قيود على التجول، في ظل القواعد الجديدة الخاصة بمكابح الطوارئ، التي دخلت حيز التنفيذ اليوم (السبت)، وذلك استناداً إلى تجارب في دول أوروبية أخرى.

وفي رسالتها الأسبوعية المتلفزة عبر الإنترنت، قالت ميركل، اليوم (السبت): «ليس هناك بلد نجح في كسر الموجة الثالثة للجائحة والقيام بإجراءات تخفيف دون اتخاذ إجراءات صارمة مسبقاً، مثل فرض حظر تجول ليلي».

ورأت ميركل أن بلادها أيضاً لن تتمكن من «تفادي التدابير»، مشيرة إلى أنه فقط بالقيود الموحدة على المستوى الاتحادي، التي تم إقرارها في الأسبوع الماضي سيكون من المتاح معاودة تقليل معدلات الإصابة المرتفعة بـ«كورونا» في وقت محدود.

وأضافت ميركل: «حملتنا للتطعيم تأخذ مزيداً من الزخم، وهي مفتاح التغلب على الجائحة».

يُذكر أن نسبة الملقحين تلقيحاً كاملاً ضد «كورونا» في ألمانيا لا تزال تبلغ نحو 7 في المائة، في البلد البالغ تعداد سكانه 80.02 مليون نسمة، فيما وصلت نسبة الأشخاص الذين حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح إلى 22.8 في المائة، حسبما أعلن معهد روبرت كوخ اليوم.

وأشارت ميركل إلى الوضع المتوتر في وحدات الرعاية المركزة في كثير من المستشفيات، وقالت: «ما نسمعه من الأطباء ومن أطقم التمريض هو بمثابة نداءات استغاثة حقيقية».

ومع دخول قانون مكابح الطوارئ الجديد حيز التنفيذ سيتم فرض حظر تجول ليلي اعتباراً من اليوم من الساعة العاشرة مساء حتى الساعة الخامسة صباحاً في المدن والدوائر التي ارتفع فيها المعدل الأسبوعي للإصابات الجديدة لكل ألف نسمة حاجز الـ100 في أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الماضية، مع استثناء من لهم أسباب مقبولة للخروج مثل رعاية الأقارب أو رعاية الحيوانات أو الحالات الطارئة أو الضرورات الخاصة بالعمل.

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