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مواجهات عنيفة مع القوات الإسرائيلية في بلدة الطور بالقدس

25
APRIL
2021
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أفادت وكالة "وفا" بأن مواجهات اندلعت مساء يوم السبت في بلدة الطور بالقدس المحتلة، بين جنود إسرائيليين وشبان فلسطينيين ردا على اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه بحق المقدسيين وممتلكاتهم.

وقالت مصادر من البلدة إن مواجهات عنيفة تدور الآن في نقطتي من البلدة، قرب مفرق الطور ووسط البلدة.

وأضافت أن المواجهات تخللها إطلاق لقنابل الصوت الحارقة والغازية والرصاص المطاطي صوب الشبان.

وقال الهلال الأحمر إن 6 أشخاص أصيبوا خلال المواجهات في محيط البلدة القديمة بالقدس، مشيرة إلى أنه قد تم نقل أحد المصابين إلى المستشفى.

ويوم الجمعة شهدت بلدات العيسوية وسلوان والصوانة ووادي الجوز والشيخ جراح والطور، مواجهات متفرقة بين القوات الإسرائيلية المقتحمة للبلدات والشبان الغاضبين، وأغلقت بعض الشوارع في الأماكن المذكورة بالحاويات المحترقة، ورد الشبان بإلقاء الحجارة والمفرقعات على جنود الجيش الإسرائيلي.

وفي بلدة سلوان، اشتعلت النيران في محيط إحدى البؤر الاستيطانية خلال تبادل إطلاق المفرقعات والقنابل في حي بطن الهوى، كما أطلق الشبان المفرقعات باتجاه البنايات التي سربت للمستوطنين مطلع الشهر الجاري.

وفي حي الشيخ جراح، نقلت الوكالة عن شهود عيان، أن عشرات المستوطنين ألقوا الحجارة والزجاجات الحارقة على مركبات أهالي الحي، وحاولوا اقتحام منازلهم، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، قبل أن يتصدى لهم الشبان، ولاذوا بعدها بالفرار.

وتشهد مدينة القدس منذ عدة أيام مواجهات بين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية، على خلفية محاولة الأخيرة منعهم من التجمع في منطقة باب العامود التي اعتادوا على إحياء ليالي شهر رمضان فيها.

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