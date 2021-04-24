بارزاني وبلينكن يبحثان الدعم الأمريكي لكردستان العراق

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بحث رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ملفات مهمة بينها الهجمات الصاروخية على الإقليم والقواعد العراقية وقوات التحالف الدولي.