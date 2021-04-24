أردوغان وبايدن يبحثان العمل المشترك وملفات خلافية بين البلدين

A + A -

أعلنت الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي جو بايدن، بحثا خلال اتصال هاتفي أهمية العمل المشترك لتوسيع التعاون على أساس المصالح المتبادلة.

وبحسب البيان: "اتفق الزعيمان على أهمية حل قضايا خلافية مثل وجود منظمة غولن التركية في الولايات المتحدة ودعم واشنطن لفرع (حزب العمال الكردستاني) في سوريا، ووحدات الحماية الكردية هناك، من أجل تعزيز العلاقات الثنائية".

وأضاف: "اتفق الزعيمان على عقد اجتماع على هامش قمة قادة حلف شمال الأطلسي التي ستعقد في يونيو المقبل بالعاصمة البلجيكية بروكسل".

ويأتي الاتصال عشية احتمال إصدار قرار من واشنطن تعترف فيه بـ"الإبادة الجماعية للأرمن"، حيث أعلنت الخارجية الأمريكية أن "الرئيس بايدن سيعلن الاعتراف بإبادة الأرمن غدا السبت".