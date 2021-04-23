أرمينيا تتطلع إلى إنشاء جيش قوي بمساعدة روسيا

كشف أمين مجلس الأمن الأرميني، أرمن غريغوريان، أن بلاده تريد أن تملك جيشا قويا.

وتتطلع جمهورية أرمينيا إلى إنشاء جيش قوي من خلال إصلاح قواتها المسلحة بمساعدة روسيا.

وقال أمين مجلس الأمن الأرميني، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، إن الإصلاحات التي خضعت لها القوات المسلحة الروسية خلال الأعوام الـ12 الماضية حققت النجاح إذ ساعدت روسيا على الاستمرار في امتلاك "أحد أقوى جيوش العالم".

وأشار إلى أنهم يعتزمون إنشاء جيش أرميني قوي بمساعدة روسيا.

وأضاف أن أرمينيا ستستورد "أفضل الأسلحة" لجيشها، وفي الوقت نفسه فإنها تعتزم مواصلة تطوير الصناعة العسكرية المحلية.