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اختفاء غواصة إندونيسية.. العثور على "جسم مجهول" وقوة أميركية تشارك لحل اللغز!

23
APRIL
2021
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أعلن البنتاغون أن الجيش الأميركي سيرسل قوة عسكرية مجوقلة لمساعدة إندونيسيا في العثور على غواصة مفقودة منذ الأربعاء الماضي وعلى متنها 53 بحارا.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي في بيان إن وزارة الدفاع الأميركية تشعر بـ"حزن عميق" لفقدان أثر الغواصة "كيه آر آي نانغالا 402" خلال مشاركتها في تدريبات عسكرية.

وأضاف أنه "بناء على دعوة من الحكومة الإندونيسية، سنرسل عسكريين مجوقلين للمساعدة في البحث عن الغواصة المفقودة".

وأوضح المتحدث أن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن سيتحدث اليوم الجمعة مع نظيره الإندونيسي برابوو سوبيانتو "لمناقشة وسائل أخرى يمكن أن توفرها الولايات المتحدة للمساعدة" في العثور على الغواصة.

قصة الغواصة
وتتركز عمليات البحث الجارية عن الغواصة المفقودة حول "بقعة نفطية" شوهدت شمال جزيرة بالي حيث كانت الغواصة طافية للمرة الأخيرة قبل أن تغوص تحت سطح الماء، وفقا للبحرية الإندونيسية.

وأمر الرئيس الإندونيسي ببذل "أقصى الجهود" للعثور على الغواصة المفقودة في سباق مع الزمن لإنقاذ الطاقم الذي من المتوقع أن يكفيه الأكسجين المتوفر على متنها لمدة 24 ساعة أخرى فقط، وفقا لصحيفة "الغارديان" البريطانية.

وخلال مشاركتها في عمليات البحث، قالت البحرية الإندونيسية إنها عثرت على "جسم مجهول" على عمق يتراوح بين 50 و100 متر.

لكن الأمل بدأ ينفد بالنسبة لطاقم الغواصة التي فقدت في وقت مبكر يوم الأربعاء خلال تدريبات على استخدام الطوربيد.

وكانت KRI Nanggala 402 التي تعمل بالديزل تشارك في تدريب يوم الأربعاء، وحصل خطأ في "وقت التبليغ المجدول" وفاتها النداء الخاص بالتدريبات.

وأفاد مسؤولون بوجود بقعة نفطية ورائحة ديزل بالقرب من موقع انطلاق آخر غطسة للغواصة على بعد حوالي 96 كيلومترا شمال بالي، على الرغم من عدم وجود دليل قاطع على ارتباطهما بالغواصة.

وقال رئيس أركان البحرية "يودو مارغونو" إن رجال الإنقاذ عثروا على "جسم مجهول بمغناطيسية عالية" على عمق 50-100 متر، والمسؤولين يأملون أن تكون الغواصة.

وأضاف أنهم ينتظرون وصول سفينة بحرية مزودة "بأجهزة كشف تحت الماء" إلى المنطقة للمساعدة في عمليات البحث.

وقالت إندونيسيا إن العديد من الدول استجابت لطلبات المساعدة، وأرسلت ماليزيا وسنغافورة سفنا، وقدمت أستراليا "المساعدة بأي طريقة ممكنة".

وتعتقد البحرية الإندونيسية أن الغواصة غرقت على عمق 600-700 متر، وهو عمق أكبر بثلاث مرات من العمق الذي يبدأ عنده الضغط في "سحق الغواصة".

وقال "أهن جوك هيون"، المسؤول في شركة دايو لبناء السفن والهندسة البحرية في كوريا الجنوبية، والذي أعاد تجهيز الغواصة بين 2009-2012، إن الغواصة ستتدمر إذا ذهبت إلى عمق يزيد عن 200 متر.

وأضاف أن الشركة قامت بتحديث الهياكل والأنظمة الداخلية للغواصة، لكن ليس لديها معلومات حديثة عن حالتها الآن.

وذكرت وزارة الدفاع الإندونيسية أن الغواصة "ألمانية الصنع، وتعمل في إندونيسيا منذ عام 1981، وتقل 49 من أفراد الطاقم، إلى جانب قائدها وثلاثة مدفعيين. وقد تمت صيانتها وإصلاحها في ألمانيا وإندونيسيا ومؤخرا في كوريا الجنوبية".

 

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