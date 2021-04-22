"وول ستريت جورنال": العثور على لقاحات "فايزر" مزيفة في بلدين

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اكتشفت شركة "فايزر" جرعات مزيفة من لقاحها المضاد لفيروس كورونا في المكسيك وبولندا، حسبما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن الشركة وسلطات البلدين.

وحسب الصحيفة، فقد اعتقلت الشرطة في ولاية نويفو ليون المكسيكية في فبراير ستة أشخاص بعد تفتيش في عيادة جرى فيها تطعيم مواطنين بعقار كان يحمل ملصقات مزورة وهو عبارة عن أمبولات تحتوي على ماء مقطر. وتم تطعيم حوالي 80 شخصا بهذا "اللقاح" مقابل حوالي 1000 دولار للجرعة، دون أن يلحق أي ضرر بصحتهم على ما يبدو.

وفي بولندا صادرت السلطات في شقة خاصة في يناير لقاحات مزيفة تحتوي على حمض الهيالورونيك وكانت على الأرجح علاجا مضادا للتجاعيد، قبل أن يتم تطعيم أي شخص بها.

وأكدت شركة "فايزر" أنها اختبرت العقارات التي تم اكتشافها في المكسيك وبولندا وتأكد أنها مزيفة.