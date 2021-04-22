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أكدت السفارة الأمريكية في موسكو لـ"سبوتنيك"، بأن السفير الأمريكي جون سوليفان، سيغادر موسكو اليوم الخميس.

وقالت المتحدثة باسم السفارة الأمريكية، ريبيكا روس، "نؤكد أن السفير سوليفان في طريقه الى واشنطن".

وأفاد مراسل "سبوتنيك" في وقت سابق، عن وصول سيارتين تحملان أرقام لوحات السفارة الأمريكية الى مطار شيريميتيفو الجولي في ضواحي موسكو، وبحسب شهود عيان فإن السفير استقل إحدى السيارتين.

وقد دخل الى قاعة الوفود الدبلوماسية دون التحدث الى الصحافة، ووفقا لمصادر دبلوماسية فإن سوليفان سيتوجه الى لندن في الساعة 10:00.

وفي وقت سابق، أكدت السفارة لوكالة "سبوتنيك" أن سوليفان سيسافر الى الولايات المتحدة هذا الأسبوع، لكنه سيعود الى موسكو خلال "الأسابيع المقبلة".

وذكرا أن السفير يعتزم زيارة العائلة ومقابلة أعضاء الإدارة الجديدة، الذين لم تتح له فرصة التشاور معهم منذ موافقته على مواصلة الخدمة في منصبه الى أجل غير مسمى.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد نصحت سوليفان باللتوجه الى الولايات المتحدة للتشاور مع إدارته.