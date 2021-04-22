البيت الأبيض: واشنطن لم تتوقع أبدا أن تغير حزمة عقوبات واحدة سلوك روسيا

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أشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، الأربعاء، إلى أن الولايات المتحدة الأميركية لم تتوقع أبدا أن السلوك الروسي سيتغير بعد فرض حزمة واحدة من العقوبات ضد موسكو.

وقالت ساكي، خلال مؤتمرها الصحفي اليومي: "لم نتوقع أبدا أن تقود حزمة واحدة من العقوبات إلى تغيير فوري في السلوك"، وذلك ردا على سؤال حول ما إذا كانت تعتقد أن العقوبات ضد روسيا تحقق المطلوب.

كما أوضحت ساكي أيضا بأن هناك مناقشات جارية بشأن قمة محتملة بين الرئيسين الأميركي، جو بايدن والروسي، وفلاديمير بوتين.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق اليوم الأربعاء، أن روسيا سلمت الولايات المتحدة مذكرة تعتبر فيها 10 موظفين بالسفارة الأميركية في موسكو أشخاصا غير مرغوب بهم، وعليهم مغادرة روسيا بحلول نهاية يوم 21 أيار.