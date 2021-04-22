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دمشق ردا على قرار منظمة "الكيميائي": سابقة خطيرة ونهج عدواني

22
APRIL
2021
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دانت دمشق القرار المتخذ ضد سوريا في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ووصفته بأنه سابقة خطيرة في تاريخ المنظمة، ورأت أنه يجسد نهجا عدوانيا.

وأعربت وزارة الخارجية السورية عن إدانتها "بأقوى العبارات" ما وصفته بالنهج العدواني "الذي تجسد في أعمال الدورة الـ 25 لمؤتمر الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وأضافت أن "الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا مارست أبشع أساليب الابتزاز والتهديد والبلطجة والضغوط لتمرير قرار غربي ضد سورية في سابقة خطيرة في تاريخ المنظمة".

وقالت الخارجية في بيان إن القرار يشكل "تطورا خطيرا في مسيرة عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ويتنافى مع ميثاقها وهو بذات الوقت خطوة عدوانية ضد دولة طرف في الاتفاقية" وأضافت أنه "رسالة تأتي في سياق الدعم الغربي المباشر للمجموعات الإرهابية في سوريا وتشجيع للإرهابيين للاستمرار في جرائمهم بما في ذلك الجرائم الكيميائية".

ونقلت وكالة سانا عن الخارجية السورية أن 45% فقط من الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية صوتت لصالح القرار الذي وصفته بغير الشرعي، من أصل 193 دولة، وهو ما رأت أنه "يعكس حقيقة أن القرار لا يمثل أغلبية الدول الأعضاء في المنظمة ويتنافى مع إجراءاتها التي اعتادت عليها في اتخاذ القرارات بتوافق الآراء منذ تأسيسها".

وختمت الخارجية بيانها بتوجيه الشكر إلى "العدد الكبير من الدول التي آثرت أن تتخذ الموقف الصائب وأن لا تصوت لصالح القرار ورفضت كل أشكال الضغوط والابتزاز".

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