قراصنة صينيون يخترقون عشرات الوكالات الحكومية الأمريكية

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تمكن قراصنة صينيون من اختراق عشرات الوكالات الحكومية الأمريكية والمؤسسات المالية وغيرها من القطاعات الحيوية في الولايات المتحدة.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن شركة "فاير آي" للأمن السيبراني، والمتعاقدة مع الحكومة الفيدرالية الأمريكية، أن الاختراقات لا تزال مستمرة، وأن التحقيق في مراحله الأولى.

لكن التحقيق أكد أن المتسللين انتهكوا شركات دفاعية حساسة.

وقال مسؤول أمريكي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الأمر، إنه ليس معروفا ما إذا كانت وزارة الدفاع تعرضت للاختراق في الحملة الحالية أم لا.



وذكر تشارلز كارماكال، كبير مسؤولي التكنولوجيا في الشركة، أن عملية القرصنة الصينية كانت "متقدمة جدا" ومتطورة ما صعب اكتشافها. وأوضح أن الحملة كانت مستهدفة المؤسسات التي تمتلك معلومات ذات قيمة بالنسبة للحكومة الصينية