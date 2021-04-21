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تزوج 4 مرات في 37 يوما للحصول على 32 يوم إجازة

21
APRIL
2021
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وجد زوجان من تايوان طريقة مستحدثة للافادة القصوى من العطلة الرسمية التي تمنح للعروسين في البلاد، وهي الزواج 4 مرات في ما يزيد قليلا على شهر.

وهذا الحادث غير العادي الذي أكدته وزارة العمل في تايبيه اليوم، وفق "وكالة الصحافة الفرنسية"، هو الأحدث الذي ينتشر على نطاق واسع ويلقي الضوء على الطرق المبتكرة للافادة من الثغرات القانونية للمواطنين التايوانيين.

فالشركات التايوانية ملزمة قانونا تقديم 8 أيام إجازة مدفوعة الأجر للعروسين.

لكن موظفا في أحد المصارف لم يذكر اسمه قرر التلاعب بالنظام العام الماضي وقد حصل على 32 يوما من الإجازة مستخدما حيلة جديدة.

وفي خلال 37 يوما، تزوج هو وشريكته 4 مرات وطلقا 3 مرات، وبذلك، حصلا على 8 أيام لكل زواج.

وبعد امتناع المصرف عن الإذعان لطلب الموظف، اشتكى الأخير أمام دائرة العمل في مدينة تايبيه التي فرضت في البداية غرامة على صاحب العمل مقدارها 20 ألف دولار تايواني (670 دولارا أميركيا) لمخالفته قانون الإجازات الذي لا يفرض أي قيود على عدد المرات التي يمكن للموظف التقدم فيها للحصول على إجازة زواج.

وقال المصرف الذي كان يريد منح الموظف إجازة لمدة 8 أيام فقط، إن الرجل "أساء استخدام" القانون.

وأثارت هذا الحادث انتقادات حادة عبر الشبكات الاجتماعية ضد الموظف لاستغلاله الثغرات القانونية ودائرة العمل لفرضها الغرامة.

وقالت وزارة العمل، في بيان الأسبوع الماضي، إنها ألغت الغرامة المفروضة على المصرف "لاعترافها بالخطأ وتصحيحه".

 

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