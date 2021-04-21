انطلاق مظاهرات حاشدة في أمريكا احتجاجا على مقتل مراهقة برصاص ضابط أمن

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تجمع المئات من المتظاهرين عند مقر شرطة مدينة كولومبوس الأمريكية، ليلة أمس الثلاثاء، للاحتجاج على إطلاق الشرطة النار على المراهقة ماكيا براينت البالغة من العمر 15 عاما.

وتجاوز الحشد حواجز الشرطة واقترب من المبنى وهتفوا باسم براينت التي قتلت برصاص الضابط خارج منزلها، بحسب ما ذكرته صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

وقام رجال الشرطة بدفع المتظاهرين إلى الخلف وهددوا بإطلاق "رذاذ الفلفل". لكن يبدو أن المظاهرات في وسط المدينة ظلت هادئة إلى حد ما، وفقًا للصحيفة.

وفي وقت سابق، نشرت شرطة مدينة كولومبوس لقطات كاميرا تظهر إطلاق النار على فتاة تبلغ من العمر 15 عاما من قبل ضابط في وقت سابق من ذات اليوم.

يبدأ الفيديو في اللحظة التي يخرج فيها الضابط من سيارته ثم يصادف شابا مسلحا بسكين يطارد فتاة خارج منزلها، وسرعان ما تقع الفتاة على العشب أمام الشرطي.

وبينما كان الشاب يوجه السلاح تجاه الفتاة، أطلق الضابط عدة طلقات على المشتبه به، وأصاب الفتاة، مما أدى وفاتها.