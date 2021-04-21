مقتل شخص وإصابة 2 آخرين بتحطم طائرة في مطار بالبرازيل

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قتل شخص واحد على الأقل وأصيب اثنان آخران، يوم الثلاثاء، إثر تحطم طائرة صغيرة في مطار بامبولها في مدينة بيلو هوريزونتي البرازيلية، عاصمة ولاية ميناس غيرايس جنوب شرقي البلاد.

وبحسب إدارة الإطفاء المحلية، وقع الحادث في حوالي الساعة الـ2 بعد الظهر بالتوقيت المحلي (1700 بتوقيت غرينتش).

وأشارت إدارة الإطفاء إلى أن عجلات الطائرة من طراز ليرجيت 35، فشلت في الفتح بينما كانت تحاول الهبوط.

وانحرفت الطائرة عن المدرج، لكنها بقيت ضمن حدود المطار، وفقا لوكالة شينخوا.

وذكرت إدارة الإطفاء في ميناس غيرايس أن الطائرة كانت تقل طيارين اثنين حوصرا داخل المقصورة وشخص ثالث.

وتم تصنيع الطائرة في عام 1976 وتتسع لـ8 أشخاص.