زارها في 2015.. البابا فرنسيس يعود إلى هذه الدولة عام 2024!

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أعلن وزير الخارجية الإكوادوري مانويل ميخيا الثلاثاء أن البابا فرنسيس الذي زار الإكوادور في 2015، سيعود إلى هذا البلد الواقع في أميركا الجنوبية للمشاركة في المؤتمر القرباني الدولي المقرر عقده في كيتو عام 2024.

كتب ميخيا في تغريدة "خبر رائع: البابا فرنسيس سيعود إلى الإكوادور لأن كيتو ستستضيف المؤتمر القرباني الدولي الثالث والخمسين".

واختار الحبر الأعظم العاصمة الإكوادورية لعقد هذا الاجتماع المقرر في 2024 و"يستمر عادة لأسبوع" قبل أن يُختتم بقداس يرأسه البابا أو ممثل عنه يعيّنه، وفقًا للمؤتمر الأسقفي في الإكوادور.

وكان البابا الأرجنتيني البالغ من العمر 84 عامًا قد زار الإكوادور ضمن جولة في أميركا الجنوبية شملت أيضًا بوليفيا وباراغواي.