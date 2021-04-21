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جريمة "صباح" .. خطف وطعن ثم قتل!

21
APRIL
2021
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هزّت الشارع الكويتي خلال الساعات الماضية جريمة وحشية، خصوصاً أنها شهدت خطفاً وقتلاً على طريقة الأفلام الأميركية أو حرب العصابات في الشوارع، حيث أقدم مواطن على قتل امرأة طعنا، على خلفية رفع شقيقتها المحامية قضية ضده تتهمه بالشروع بالقتل.

 

وأفادت وزارة الداخلية الكويتية، في بيان، ان قطاع الأمن الجنائي ضبط مواطنا ارتكب جريمة قتل في محافظة مبارك الكبير، مشيرة إلى أنها ضبطت مرتكب الجريمة "في وقت قياسي" بعد أن "خطف مواطنة من مركبتها وذهب بها إلى جهة غير معلومة" قبل أن يعترف "بتسديد طعنة واحدة في صدر المجني عليها" تسببت في وفاتها لاحقا.


وأكدت أن "المتهم أحيل إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

 

وطالبت شقيقة المجني عليها الدولة والقضاء بتطبيق عقوبة الإعدام بحق الفاعل "المجرم".

 

وتفاعل ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي مع الجريمة البشعة، واحتل وسم (ترند) (#جريمة_صباح_السالم) على موقع "تويتر" المركز الأول لساعات.

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