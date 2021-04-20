living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ميركل: يجب مواصلة الحوار مع روسيا رغم الخلافات

20
APRIL
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أنه على الرغم من الخلافات القائمة في العلاقات مع موسكو، من الضروري الحفاظ على الحوار مع روسيا.
 
وقالت ميركل خلال اجتماع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا: "يجب مواصلة الحوار، في الوقت نفسه، اعترفت بأن هناك الكثير من النزاعات التي تعقد العلاقات مع روسيا الآن.
 
وكانت العلاقات بين موسكو وستراسبورغ في أزمة حتى عام 2019 بسبب الوضع في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، حيث حُرم الوفد الروسي إلى الجمعية من حق التصويت بسبب الأحداث في أوكرانيا وعودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا، في أبريل/ نيسان 2014. كما تم تشديد العقوبات ضد الوفد عام 2015.
 
رداً على ذلك، رفضت موسكو العمل في مثل هذه الظروف، وتوقفت عن دفع مساهمتها في ميزانية مجلس أوروبا. وفي يونيو/ حزيران 2019، أعادت الجمعية حقوق الوفد الروسي، وعاد البرلمانيون الروس إلى العمل على نطاق واسع فيها.
Sputnik News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout