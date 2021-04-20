ترامب يوضح موقفه بشأن انتخابات 2024

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قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إنه يفكر "بجدية" في محاولة أخرى للوصول إلى البيت الأبيض، لكنه رفض الالتزام الكامل بذلك قبل أن تتوضح بعض الأمور.

قال ترامب خلال مقابلة مع شون هانيتي من قناة "فوكس نيوز": "أقول هذا بشكل مؤكد، أنا أنظر إلى ذلك (الترشح للانتخابات) بجدية بالغة، وما وراء ذلك بجدية"، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

وأضاف: "من وجهة نظر قانونية؟ لا أريد أن أتحدث عن ذلك حقًا بعد، فهذا مبكر جدًا"، بحسب الصحيفة.

في الشهر الماضي، ألمح ترامب إلى فكرة الترشح مرة أخرى، وقال عندما سئل عن خططه السياسية المستقبلية: "لديك أمل، يمكنني أن أخبر كذلك".

وتابع: "لديك أمل. نحن نحب بلدنا. كلنا مدينون بالكثير لبلدنا ولكن علينا الآن مساعدة بلدنا".

وشدد ترامب، على أنه "ليس لديه خطط لإنشاء حزب سياسي جديد وسيدعم الجمهوريين خلال فترة حكم بايدن". واصفا التقارير عن نيته إنشاء حزب بأنها "أخبار زائفة".

انتقد الرئيس السابق أداء إدارة الرئيس الحالي جو بايدن، مشيرا إلى أنها الأسوأ في تاريخ أمريكا، فالشهر الأول لبايدن الأكثر كارثية في تاريخ الرؤساء الأمريكيين.

واتهم ترامب خلفه بايدن بتبديد المكاسب التي حققتها الإدارة السابقة، مضيفاً: "بايدن أخفق في حماية أمن الولايات المتحدة". كما هاجم سياسة الديمقراطيين بشأن الهجرة وطالب بعدم السماح لهم بتطبيق قوانين الهجرة.