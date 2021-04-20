منظمة الصحة: يمكن السيطرة على «كورونا» في شهور

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قال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحافي، اليوم (الاثنين)، إن بإمكان العالم السيطرة على جائحة كوفيد - 19 العالمية خلال الشهور المقبلة بشرط توزيع الموارد اللازمة لذلك بعدل، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.



وأضاف: «لدينا الإمكانيات للسيطرة على هذه الجائحة في غضون شهور إذا استخدمناها باستمرار وبإنصاف»، ومع ذلك عبر تيدروس أيضاً عن قلقه من «المعدل المرعب» الذي ينتشر به كوفيد - 19 بين الفئة العمرية من 25 إلى 59 عاماً والذي يمكن أن يكون سببه السلالات الأكثر عدوى.



وتابع: «مرت تسعة أشهر لنصل إلى مليون متوفى، وأربعة أشهر لنصل إلى مليوني متوفى، وثلاثة أشهر لنصل إلى ثلاثة ملايين متوفى».



وحلت غريتا تونبرغ ناشطة تغير المناخ ضيفة افتراضية على المؤتمر الصحافي من السويد، موجهة انتقاداً لاذعاً إلى «قومية اللقاحات»، وقالت إن من غير الأخلاقي أن تقدم الدول الغنية مواطنيها الأصغر سناً في التطعيم على الفئات المعرضة للخطر في الدول النامية.



وقالت تونبرغ إنه في حين تم تطعيم واحد من كل أربعة من سكان الدول مرتفعة الدخل للوقاية من كوفيد – 19، تلقى واحد فقط من بين كثر من 500 في الدول الأشد فقراً جرعة لقاح، وأضافت: «قومية اللقاحات هي ما يدير توزيع اللقاحات».