الولايات المتحدة.. مطلق النار في إنديانابوليس مهووس بالرسوم المتحركة

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أظهرت سجلات محكمة أميركية أن المسلح الذي أطلق النار على مستودع تابع لشركة "فيديكس" في إنديانابوليس وقتل 8 أشخاص، مهووس بالرسوم المتحركة للأطفال واشترى بندقيته بشكل غير قانوني.

وكشفت السجلات أن براندون سكوت هول البالغ من العمر 19 عاما، عمل في المنشأة التي استهدفها قبل أن يطرد من قبل "فيديكس" في وقت ما من العام الماضي، كما بينت السجلات أن بندقيته صودرت منه في 3 آذار من العام الماضي، بعد أن اتصلت أمه بالشرطة خوفا من انتحاره.

ووفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، نشر هول منشورا غريبا عبر "فيسبوك" قبل ساعة من ارتكابه لجريمته ، قال فيه: "أتمنى أن أكون مع "آبلجاك" في الحياة الآخرة ، فليس لحياتي معنى بدونها''.

و"آبلجاك" هو الشخصية الرئيسية في برنامج الأطفال My Little Pony، المهووس به هول.