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بعد الأزمة.. فاوتشي يكشف توقعاته بشأن لقاح "الجرعة الواحدة"

19
APRIL
2021
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توقع المستشار الطبي للبيت الأبيض أنتوني فاوتشي، الأحد، أن يعاد استخدام لقاح جونسون أند جونسون المضاد لفيروس كورونا الذي علّق في الولايات المتحدة في وقت قريب مع احتمال أن يكون مصحوبا "بقيود". 

وقال فاوتشي لمحطة "آيه بي سي": "لا أعتقد أن التوقف سيستمر بعد يوم الجمعة. من المرجح أن نتخذ قرارا" بحلول ذلك، مشيرا إلى لجنة الخبراء التي من المتوقع أن تجتمع قريبا لتقويم الروابط المحتملة بين اللقاح وحالات التجلط الدموي الخطرة.

وأضاف "أعتقد أن (التلقيح) سيستأنف، ربما مع قيود (...) قد تكون متعلقة بالسن أو الجنس أو قد يكون اللقاح مصحوبا بتحذير".

وعلّقت واشنطن، الثلاثاء، استخدام هذا اللقاح الذي طورته المجموعة الأميركية العملاقة، بعدما أصيبت 6 نساء توفيت إحداهن، بحالات شديدة من تجلط دموي مرتبطة بانخفاض مستويات الصفائح الدموية بعد تلقي اللقاح.

وقال أعضاء اللجنة الذين اجتمعوا للمرة الأولى، الأربعاء، بناء على طلب المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) إنهم في حاجة إلى مزيد من الوقت قبل اتخاذ قرار بشأن حظر محتمل لهذا اللقاح.

وفي حين قال إنه لا يريد "استباق" قرارات اللجنة، اعتبر فاوتشي أن الحالات الخطرة من التجلطات الدموية "نادرة جدا" وأنه يجب استخدام مدة تعليق اللقاح "للبحث في وضعه والتأكد من أن لدينا كل المعلومات الممكنة".

 

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