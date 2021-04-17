حوادث إطلاق النار الجماعي في أميركا.. الرقم المخيف

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شهدت الولايات المتحدة الأميركية منذ 16 مارس الماضي، 45 حادثة إطلاق نار جماعية، آخرها ما حدث في موقع لشركة "فيديكس"، في مدينة إنديانابوليس الأميركية، وأسفر عن مقتل ثمانية موظفين.

ووفق تقرير لشبكة "سي إن إن" الأميركية، فقد شهدت الولايات المتحدة في هذا العام 147 حادثة إطلاق نار جماعي، وذلك بناء على الأرقام الخاصة بمجموعة الأبحاث "Gun Violence Archive".

وصنّفت "سي إن إن" حادث إطلاق النار بوصفه "جماعيا"، إذا شهد وفاة أو إصابة أربع أشخاص أو أكثر، باستثناء منفذ الهجوم.

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وفيما يلي قائمة بآخر 10 حوادث إطلاق النار الجماعي من بين الـ45 المسجلة في أميركا منذ 16 مارس:

15 أبريل إنديانابوليس

الحادث وقع في مركز لعمليات شركة فيديكس بالقرب من مطار إنديانابوليس الدولي، وأسفر عن مصرع 8 أشخاص، وانتحار منفذ الهجوم.

15 أبريل بينساكولا، فلوريدا

أصيب في الحادث 6 أشخاص.

15 أبريل واشنطن

تعرض 4 أشخاص لإطلاق نار في شمالي العاصمة الأميركية.

13 أبريل بالتيمور

قالت قوات الشرطة إن شخصين فتحا النار على مجموعة من الأفراد، الأمر الذي تسبب بإصابة 4 منهم.

12 أبريل شيكاغو

شهد طريق إيزنهاور السريع إطلاق نار أسفر عن إصابة 4 ووفاة شخص، وصدم سيارة لشخص خامس في الموقع.

11 أبريل ويتشيتا، كانساس

قُتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون في إطلاق نار بحفل منزلي بويتشيتا.

11 أبريل سياتل

حصيلة هذا الهجوم الذي وقع في موقف سيارات بمركز تجاري، إصابة طفل وثلاثة أشخاص آخرين.

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10 أبريل ممفيس، تينيسي

لقي شخص مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون، بينهم أم وطفل، بعد تبادل إطلاق نار في أحد أحياء ممفيس.

10 أبريل كوشكونونغ، ميسوري

استجابت الشرطة لبلاغ بإطلاق نار في كوشكونونغ، وكشفت التحقيقات إصابة 4 أشخاص في الحادث.

10 أبريل ألينديل ميشيغان

أسفر حادث إطلاق نار بعد حفلة منزلية عن إصابة أربعة أشخاص بجروح طفيفة، في حين أصيب آخر بجروح خطيرة.