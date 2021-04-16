هفوات كلامية جديدة للرئيس الأمريكي بايدن تطال روسيا وبوتين

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رتكب الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال تصريحاته المباشرة الأخيرة هفوات، وجاء ذلك خلال حديثه عن روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين.

وقال الرئيس الأمريكي بايدن خلال حديثه إن " الولايات المتحدة لا تريد إطلاق دورة لقاح... لتصعيد الصراع مع روسيا"، حيث كانت الهفوة الأولى عندما أضاف إلى حديثه كلمة "دورة لقاح" عن العلاقات مع روسيا.

أما الهفوة الثانية التي ارتكبها الرئيس الأمريكي فكانت بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حيث قال بايدن "الرئيس كلوتين"، لكنه ما لبث أن قام بتصحيح الأمر مباشرة.

ويذكر أن الكثير من رؤساء الدول والحكومات يقعون بهفوات كلامية وزلات لسان مختلفة، لكن الرئيس الأمريكي جو بايدن لوحظ أنه يرتكب مؤخرا الكثير من الهفوات الكلامية خلال التصريحات والخطابات.