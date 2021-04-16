السفارة الفلبينية بالكويت: للعاملات في المنازل استخدام الهواتف في غير ساعات العمل

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قالت السفارة الفلبينية بالكويت إن من حق العاملات الفلبينيات في المنازل الكويتية استخدام الهواتف المحمولة في غير ساعات العمل.

وبحسب بيان صادر عن السفارة الفلبينية بالكويت نشرته صحيفة "القبس" الكويتية، فقد اكدت أنه تم الاتفاق مع الجانب الكويتي على استخدام عاملات المنازل للهواتف المحمولة خارج ساعات العمل.

وكان الجانب الفلبيني قد أبلغ اتحاد العمالة المنزلية اشتراطات، منها أن ينص العقد على منح العاملة المنزلية هاتفاً ولا يُخصم من أجرها.

يشار إلى أن أزمة العاملات الفلبينيات، كانت قد تفاقمت إلى حد إثارتها أزمة دبلوماسية بين الكويت والفلبين، استدعت الكويت على إثرها سفيرها من هناك، فيما أبلغت السفير الفلبيني أنه غير مرغوب به.

وكانت وكالة الأنباء الفلبينية الرسمية قد نقلت في فبراير/ شباط الماضي، عن وزير العمل، سلفستر بيللو" قوله، إنه "تم رفع حظر إرسال العمال إلى الكويت جزئيًا"، مشيرة إلى أن من بين الذين سيسمح لهم بالذهاب، العمال الجدد المهرة والعمالة المهنية، لافتا إلى أن الرفع الجزئي جاء بعد التوقيع على عقد العمل المنسق بين البلدين، مؤكدا أنه تم الاتفاق على العقد المقترح من الحكومة الكويتية، وهذا الإجراء من شأنه توفير حماية فعالة للعمالة الفلبينية في الخارج.

وقالت الوكالة وقتها إن الاتفاق تضمن منع أصحاب العمل من الاحتفاظ بأي وثائق هوية شخصية للعمال، مثل جواز السفر، وحق العامل في امتلاك هاتف واستخدامها خارج ساعات العمل، بشرط الحفاظ على أسرار وخصوصية الأسرة.