فتاة أمريكية تعتدي على سيدة بالضرب المبرح بدوافع عنصرية..

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تعرضت امرأة تبلغ من العمر 70 عامًا للضرب المبرح في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية، من قبل فتاة ظنت أنها أمريكية من أصول آسيوية، وفقًا لتقارير محلية.

أفادت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، أن الضحية، وهي جدة أمريكية، كانت تحاول النزول من حافلة المدينة اليوم الجمعة عندما انهالت عليها بالضرب راكبة أخرى مناهضة للصين.

وقال التقرير إن المهاجمة أمسكت المرأة المسنة، وانهالت عليها بالضرب المبرح حتى فقدت وعيها، بحسب الصحيفة.

وأكدت السيدة العجوز للصحيفة أنه لم يقدم أي أحد من ركاب الحافلة المساعدة لها أثناء الاعتداء، ولا حتى سائق الحافلة، وأضاف أن الضرب توقف بعد أن اتصل أحد الركاب بشرطة النجدة.

وصرح متحدث باسم الشرطة لصحيفة "لوس أنجيليس تايمز" أنه تم إلقاء القبض على المجرمة ياسمين بيزلي، 23 عامًا، بتهمة ارتكاب جناية في مكان عام.