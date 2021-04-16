living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

فتاة أمريكية تعتدي على سيدة بالضرب المبرح بدوافع عنصرية..

16
APRIL
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تعرضت امرأة تبلغ من العمر 70 عامًا للضرب المبرح في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية، من قبل فتاة ظنت أنها أمريكية من أصول آسيوية، وفقًا لتقارير محلية.
 
أفادت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، أن الضحية، وهي جدة أمريكية، كانت تحاول النزول من حافلة المدينة اليوم الجمعة عندما انهالت عليها بالضرب راكبة أخرى مناهضة للصين.
 
 
وقال التقرير إن المهاجمة أمسكت المرأة المسنة، وانهالت عليها بالضرب المبرح حتى فقدت وعيها، بحسب الصحيفة.
 
وأكدت السيدة العجوز للصحيفة أنه لم يقدم أي أحد من ركاب الحافلة المساعدة لها أثناء الاعتداء، ولا حتى سائق الحافلة، وأضاف أن الضرب توقف بعد أن اتصل أحد الركاب بشرطة النجدة.
 
وصرح متحدث باسم الشرطة لصحيفة "لوس أنجيليس تايمز" أنه تم إلقاء القبض على المجرمة ياسمين بيزلي، 23 عامًا، بتهمة ارتكاب جناية في مكان عام.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout