ضحايا في إطلاق نار عشوائي في أميركا

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اعلنت الشرطة الأميركية انها تحقق في حادث إطلاق نار عشوائي داخل منشأة تابعة لشركة البريد "فيديكس FedEx" بالقرب من مطار إنديانابوليس في ولاية إنديانا، كما ذكرت "روسيا اليوم".

وأوضح ضابط شرطة مدينة إنديانابوليس، جيني كوك، اليوم أنه "تم استدعاء الضباط إلى موقع إطلاق النار حوالي الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي"، مشيرا إلى أنه "تم العثور على ضحايا عدة في المكان" دون ذكر العدد.

وتم الإبلاغ عن الحادث في منشأة " فيديكس FedEx"، في 8900 من طريق "Mirabel Road" بإنديانابوليس.

بدوره أكد الاختصاصي في الشؤون العامة لمكتب التحقيقات الفيدرالي في المدينة، كريس بافندر، في بيان أنه "لم يتم طلب مساعدتنا في الوقت الحالي، ولكن كما هو الحال دائما، نحن على استعداد لتقديم الدعم حسب الحاجة".