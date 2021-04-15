رئيس المكسيك يزور الحدود الجنوبية لبحث وقف تهريب الأطفال المهاجرين

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أعلن رئيس المكسيك أندريس مانويل لوبيز أوبرادور نيته زيارة مناطق الحدود الجنوبية لبلاده ليبحث مع المحافظين ورؤساء البلديات هناك، سبل وقف تهريب أطفال المهاجرين.

رئيس المكسيك يزور الحدود الجنوبية لبحث وقف تهريب الأطفال المهاجرينهاريس تعلن عزمها التوجه إلى "المثلث الشمالي" قريبا

وطلبت الولايات المتحدة من المكسيك ودول المثلث الشمالي بأمريكا الوسطى، غواتيمالا وهندوراس والسلفادور، المساعدة في خفض عدد الأطفال المهاجرين الذين يصلون إلى حدودها مع المكسيك.

وقالت إدارة بايدن هذا الأسبوع إنها توصلت إلى اتفاقات مع تلك الدول لاستخدام القوات لقمع تهريب المهاجرين.

وانتقد المدافعون عن حقوق الإنسان والمدافعون عن الهجرة هذه الخطوة، وقالوا إنها ستجعل الأمر أكثر صعوبة على من يسعون للحصول على الحماية الدولية.

لكن أوبرادور قال في مؤتمره الصحفي اليومي إن الرغبة في حماية هذه الحقوق تحفز جهود المكسيك لوقف المهاجرين الأطفال، مشيرا إلى أنه "من أجل حماية الأطفال، سنقوم بتعزيز المراقبة والحماية والعناية على حدودنا الجنوبية لأنها للدفاع عن حقوق الإنسان".