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حددت المفوضية الأوروبية الـ21 من يونيو المقبل لبدء العمل بـ"جواز سفر كورونا" الذي سيمثل شهادة صحية تمكن صاحبها من السفر داخل الاتحاد الأوروبي.

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وأوضح مفوض العدل الأوروبي ديدييه رايندرز أن الاختبار التجريبي للشهادة سيبدأ في بداية شهر يونيو، مشددا على أن الجواز يهدف إلى "تسهيل حرية التنقل" من خلال شهادات رقمية أو ورقية مجانية وغير مستدامة، تتعلق بالتطعيم والاختبار والتعافي.

وقال إن الشهادة الرقمية ليست إلزامية حيث يمكن للناس أن يختاروا، على سبيل المثال، بين الحصول على الشهادة وحملها بصحبتهم أو البقاء في الحجر الصحي، مضيفا: "نريد أن نتأكد من أن جميع مواطني الاتحاد الأوروبي يتلقون نفس المعاملة عندما ترفع الدول الأعضاء القيود المفروضة على حرية التنقل لحاملي الجواز".

وأكد رايندرز أن "الشهادة الرقمية ستحترم قواعد الخصوصية"، مبينا أنها تعمل وفقا لمبدأ "تقليل البيانات إلى الحد الأدنى"، مما يعني أن المستند لن يجمع بيانات شخصية أكثر مما هو ضروري.