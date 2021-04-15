جلسة للبرلمان الكويتي تنتهي بعراك بالأيدي

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شهدت جلسة مجلس الأمة الكويتي الأربعاء أحداثا انتهت بالتشابك بالأيدي بين عدد من النواب، وانسحاب 27 نائبا من المعارضة احتجاجا على تأجيل 3 استجوابات لرئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد.