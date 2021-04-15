بلينكن: إعلان إيران بشأن تخصيب اليورانيوم استفزاز

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وصف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إعلان إيران عزمها على الشروع في تخصيب اليورانيوم حتى 60 في المائة بموقع نطنز بأنه «استفزاز»، قائلا إن هذه الخطوة تثير تساؤلات حيال جدية طهران في المحادثات النووية في فيينا.

وأضاف بلينكن، متحدثاً في مؤتمر صحافي مشترك بمقر حلف شمال الأطلسي في العاصمة البلجيكية بروكسل، أنه في حين تظهر واشنطن جديتها في العودة إلى الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين طهران والقوى العالمية، فإن إيران لم تظهر بعد جدية مماثلة، كما أوردت وكالة «رويترز» للأنباء.