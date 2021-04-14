تركيا تغرم "غوغل" 37 مليون دولار بسبب انتهاك قوانين المنافسة

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أعلن مجلس المنافسة التركي، فرض غرامة على شركة غوغل المحدودة للإعلان والتسويق، بقيمة 296 مليونا و84 ألفا و899.49 ليرة تركية (قرابة 37 مليون دولار).



وأشار بيان على موقع مجلس المنافسة التركي، الأربعاء، إلى انتهاء التحقيق الجاري حول الأقسام التابعة لشركة غوغل والمتمثلة بـ "غوغل للإعلان والتسويق"، و"Google International LLC"، و"Google LLC"، و"Google Ireland Limited ve Alphabet Inc".



وأوضح البيان أن التحقيق أظهر انتهاك "غوغل" لقوانين المنافسة التركية في مجال البحث عن أماكن الإقامة كالفنادق وغيرها.



وأضاف أن "غوغل" استغلت الوضع القائم في سوق خدمات البحث العامة، وقامت بإبراز بعض المنشآت على حساب أخرى، بشكل غير عادل يقصي بعض المنشآت، في خطوة تنتهك قوانين المنافسة.