زاخاروفا: تصريحات البيت الأبيض حول روسيا مثيرة للدهشة

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وصفت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا دعوات واشنطن لموسكو لاتباع "سياسة قابلة للتنبؤ"، بأنها مذهلة، معتبرة أن واشنطن آخر من يحق لها التحدث عن السياسة القابلة للتنبؤ.

وقالت زاخاروفا خلال مشاركتها في برنامج تلفزيوني أمس الثلاثاء إن "الخدمة الصحفية للبيت الأبيض تميزت أمس بتصريح مذهل"، وتابعت: "لقد طالبونا بالقابلية للتنبؤ، جوهر ما قيل خلال إحاطة صحفية في البيت الأبيض أمس هو أنهم يريدون لروسيا أن تصبح دولة يمكن التنبؤ بها تنتهج سياسات قابلة للتنبؤ. لكنهم آخر من يحق لهم الحديث عن ذلك!".

وأشارت زاخاروفا إلى أن الولايات المتحدة أصبحت خلال السنوات العشر الماضية "الدولة الأقل قابلية للتنبؤ بها"، مضيفة أن "الشيء الوحيد الذي كان يمكن التنبؤ به هو الاستحالة التامة للتنبؤ بهم".

ولفتت الانتباه إلى التقلبات الحادة التي اتسمت بها السياسة الأمريكية في ملفات مثل المناخ والبرنامج النووي الإيراني والمعاهدات حول الاستقرار الاستراتيجي والمنظمات الدولية.

وقالت: "ما نريده من الولايات المتحدة ليست القابلية للتنبؤ، وإنما أن تبدي ولو القليل من ذلك. لكن من المؤكد أنه لا يمكنهم أن يطالبونا أو أي طرف آخر بذلك".

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي قالت في تصريحات للصحفيين أمس إن واشنطن تتطلع إلى بناء علاقات مستقرة يمكن التنبؤ بها مع روسيا.