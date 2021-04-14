رئيسة مجلس النواب الأمريكي تدعو بايدن لإلقاء كلمة بالكونغرس يوم 28 أبريل

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دعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي يوم الثلاثاء، الرئيس جو بايدن لإلقاء كلمة في جلسة مشتركة للكونغرس في 28 أبريل/نيسان.

وكتبت بيلوسي في رسالة إلى بايدن أصدرها مكتبها "أكتب إليكم لأدعوكم لإلقاء كلمة في جلسة مشتركة للكونغرس يوم الأربعاء 28 أبريل لمشاركة رؤيتكم لمواجهة تحديات وفرص هذه اللحظة التاريخية".

سيعطي الخطاب بايدن فرصة ليقنع ملايين المشاهدين بمقترحه المتعلق بالبنية التحتية وقيمته 2.3 تريليون دولار، وهو موضوع نقاش حزبي في الكونغرس.

يأتي ذلك في الوقت الذي يواجه فيه بايدن العديد من التحديات المحلية والدولية، مثل معركته لإقناع المزيد من الأمريكيين بأخذ لقاح فيروس كورونا والأعداد المتزايدة من المهاجرين الذين يعبرون الحدود مع المكسيك والمواجهات مع روسيا بشأن أوكرانيا والصين بشأن تايوان وإيران بشأن برنامجها النووي.

وفي فبراير/شباط، قالت بيلوسي إنها ستدعو بايدن لإلقاء الخطاب بعد أن أقر الكونغرس مشروع قانون للإغاثة من كوفيد-19 بقيمة 1.9 تريليون دولار. ووقع بايدن التشريع في 11 مارس/آذار.