وزراء الناتو يجرون مؤتمرا عبر الفيديو حول أفغانستان وأوكرانيا

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أعلن حلف الشمال الأطلسي، أن الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، سيستقبل اليوم الأربعاء في مقر الحلف في بروكسل، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، ووزير الدفاع أوستن للويد، للمشاركة في مؤتمر عبر الفيديو مع وزراء الخارجية والدفاع لدول الحلف.

وجاء في بيان المكتب الصحفي للناتو: "حلف الشمال الأطلسي سيجري اجتماعاً بصيغة مؤتمر عبر الفيديو مع وزراء الخارجية ووزراء الدفاع لدول الناتو بمشاركة وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين".

ولم يذكر البيان أي معلومات حول جدول أعمال الاجتماع، لكن بحسب بيانات وسائل الإعلام، ستناقش الأطراف الوضع في أوكرانيا ومستقبل بعثة الحلف في أفغانستان.