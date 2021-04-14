living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

قضية قتيل مينيسوتا.. استقالة الشرطية "مطلقة الرصاص"

14
APRIL
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلن مسؤولون، الثلاثاء، استقالة الشرطية التي أطلقت النار على الشاب صاحب الأصول الإفريقية دونتيه رايت في مدينة "بروكلين سنتر" بولاية مينيسوتا، ما أدى لوفاته، في حين أعلن عمدة المدينة استقالة قائد الشرطة.
 
الشرطية كيم بوتر (26 عاما) أطلقت النار على رايت أثناء توقيف مروري بعد ظهر الأحد، وتوفي رايت متأثرا بعيار ناري في الصدر، وفق الفحص الطبي في مقاطعة هينيبين.
 
وفي حين أعلنت نقابة الشرطة استقالة كيم، قال عمدة المدينة، مايك إليوت، الثلاثاء، إن رئيس الشرطة، تيم غانون، سيستقيل أيضا.
 
وفي رسالة قصيرة بعثت بها إلى عمدة بروكلين سنتر، مايك إليوت، ورئيسها تيم غانون، قالت بوتر: "لقد أحببت كل دقيقة من عملي كشرطية في خدمة هذا المجتمع بأفضل ما لدي، لكنني أعتقد أن من مصلحة المجتمع والإدارة وزملائي في الشرطة أن أستقيل على الفور".
 
العمدة مايك إليوت، قال في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إن تنحي الشرطية سيكون له تأثير، وأن "الأشخاص الذين خرجوا للاحتجاج هنا، كانوا يطالبون بإعفاء الشرطية من مهامها".
 
وأعرب إليوت عن أمله في "أن يجلب هذا بعض الهدوء إلى المجتمع"، وأضاف "لكنني أعتقد في النهاية أن الناس يريدون العدالة، والمساءلة الكاملة بموجب القانون، وهذا ما سنواصل العمل من أجله."
 
ورفض إليوت الإجابة عن سؤال بشأن السبب الذي قدمه غانون في استقالته، وأضاف أنه طلب أن يسمح حاكم ولاية مينيسوتا، تيم فالز، بأن ينظر المدعي العام للولاية في قضية رايت.
 
وكان غانون قد قال في مؤتمر صحفي، الاثنين، إنه يعتقد أن الشرطية كان تنوي سحب مسدس الصعق الكهربائي، لكنها بدل ذلك سحبت سلاحها الناري بالخطأ.
 
وأظهر مقطع قصير من لقطات كاميرا الجسم، التي تم نشرها الاثنين، رايت (20 عاما) وهو يحاول العودة إلى سيارته حيث كان من الممكن سماع صوت أنثى وهي تصرخ "صاعق!".
 
وقالت الشرطة إنه كان من الممكن سماع الصوت الأنثوي نفسه وهو يقول: "يا إلهي.. لقد أطلقت النار عليه للتو"، بينما كانت سيارة رايت تتحرك بعيدا.
 
وشهدت المدينة التي تبعد عن موقع مقتل جورج فلويد، عدة أميال فقط، ليلتين من الاحتجاجات الواسعة بعد مقتل رايت.
 
وتظاهر المئات خارج مبنى إدارة شرطة "بروكلين سنتر"، مطالبين بالعدالة، وأطلق عناصر مكافحة الشغب الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.
 
وقالت والدة الشاب القتيل للصحفيين في مكان الحادث، إنها تلقت مكالمة من ابنها، بعد ظهر الأحد، ليخبرها أن الشرطة أوقفته بسبب معطرات الجو المتدلية من مرآة سيارته، وهو أمر غير قانوني في مينيسوتا.
 
وأضافت أنها كانت تسمع الشرطة تطلب من ابنها النزول من السيارة، إضافة إلى صوت شجار، ثم سمعت عناصر الشرطة يقولون: "دونتيه لا تركض!".
 
وعندما عاودتْ الاتصال به مرة ثانية، ردت صديقته وقالت: "إنه ميت الآن في مقعد السائق".
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout