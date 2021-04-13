فاوتشي: أمريكا لن تستخدم حاليا لقاح "أسترازينيكا"

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قال مسؤول الأمراض المعدية في أمريكا إنه إذا تمت تسوية المخاوف المتعلقة بشأن لقاح "أسترازينيكا" فإنه سيكون فعالا، لكنه قد لا يكون ضروريا للأمريكيين بسبب إمدادات من لقاحات أخرى.

وأضاف أنتوني فاوتشي الثلاثاء "أعتقد أن لقاح أسترازينيكا من وجهة نظر الفعالية هو لقاح جيد، وإذا تمت تسوية مشكلة السلامة في الاتحاد الأوروبي.. فإن فعالية هذا اللقاح جيدة حقا".

وتابع أنه "من غير الواضح ما إذا كنا سنستخدم أسترازينيكا أم لا، ولكن يبدو الآن أننا لن نحتاج إليه في الوقت الحالي. إنه ليس اتهاما سلبيا لـ أسترازينيكا، فمن المحتمل أنه نظرا للإمداد الذي لدينا من الشركات الأخرى قد لا نحتاج إلى استخدام هذا اللقاح".

ويتم التحقيق في لقاح "أسترازينيكا" من قبل المنظمين الأوروبيين بسبب مخاوف بشأن حالات نادرة من جلطات دموية.

ولم تتم الموافقة عليه بعد في الولايات المتحدة.