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إعلان حظر التجول في منيابوليس الأمريكية بعد مقتل شاب من أصل أفريقي

13
APRIL
2021
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أعلنت شرطة مدينة منيابوليس الأمريكية اليوم الاثنين، حالة الطوارئ وحظر التجول بعد مقتل شاب من أصل أفريقي على يد شرطي.
 
موسكو- سبوتنيك. وقالت الشرطة في بيان، إن إطلاق النار أودى بحياة شاب عمره 20 عاما في إحدى ضواحي المدينة، فيما يبدو "حادث عرضي" وقع بعد أن سحبت ضابطة مسدسها بدلا من الصاعق الكهربائي خلال محاولة إلقاء القبض عليه.
 
جاء إطلاق النار والاضطرابات اللاحقة في مركز بروكلين، مينيسوتا، قبل ساعات من استئناف محاكمة ديريك شوفين، ضابط شرطة مينيابوليس السابق المتهم بقتل جورج فلويد.
 
قال أقارب الضحية ومحافظ مينيسوتا، تيم فالز، إن الشاب الذي قتلته الشرطة هو دونت رايت، 20 عاما. وأشار فالز بيان يوم الأحد إلى أنه يراقب الاضطرابات بينما "تنعي ولايته حياة أخرى لرجل أسود اختطفته سلطات إنفاذ القانون".
 
فيما قالت والدة رايت، كاتي رايت، للصحفيين إنها تلقت مكالمة من ابنها بعد ظهر يوم الأحد تخبرها أن الشرطة أوقفته بسبب معطرات الجو المتدلية من مرآته الخلفية، وهو أمر غير قانوني في مينيسوتا، مشيرة إلى أنها كانت تسمع الشرطة تطلب من ابنها النزول من السيارة.
 
وأضافت وهي تبكي:
 
سمعت شجارا، وسمعت ضباط الشرطة يقولون 'داونت، لا تركض'. انتهت المكالمة، وعندما اتصلت برقمه مرة أخرى، أجابت صديقته وقالت إنه مات في مقعد السائق.
في بيان، قالت شرطة مركز بروكلين إن الضباط أوقفوا رجلا لارتكابه مخالفة مرورية قبل الساعة 2 مساء بقليل، ووجدوا أن لديه مذكرة توقيف معلقة، وعندما حاولت الشرطة القبض عليه عاد إلى السيارة.
 
أطلق أحد الضباط النار على الرجل الذي لم يتم الكشف عن هويته في البيان، وقاد الرجل عدة شوارع قبل أن يصطدم بمركبة أخرى ومات في مكان الحادث. أوضحت لاحقا أن الشرطية سحبت مسدسها بالخطأ بدلا من الصاعق الكهربائي عندما حاولت إيقافه.
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