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الأميران ويليام وهاري يتذكران ذكاء جدهما الأمير فيليب وخدمته لبريطانيا

13
APRIL
2021
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أشاد الأميران البريطانيان وليام وهاري بجدهما الأمير فيليب، متذكرين ذكاءه وإحساسه بالواجب ومهاراته في الشواء.

وأصدر الشقيقان بيانين منفصلين وسط خلاف عائلي أدى إلى قرار هاري التنحي عن واجباته الملكية العام الماضي، وتكهن البعض بأن جنازة جدهما قد تتيح لهما فرصة للتحدث حول خلافاتهما. 

وأشاد ويليام، الذي يحتل المرتبة الثانية في ترتيب ولاية العرش، بسجل فيليب الطويل في خدمة الملكة والمملكة المتحدة بينما تذكر "روح الدعابة الشقية" لجده.

وقال: "كان جدي رجلا استثنائيا وجزءا من جيل غير عادي... سنواصل أنا وكاثرين فعل ما كان يريده وسندعم الملكة في السنوات المقبلة. سأفتقد جدي، لكنني أعلم أنه يريدنا أن نواصل العمل".

فيما وصف هاري الأمير فيليب بأنه رجل "متسق مع نفسه".

ووصل هاري إلى المملكة المتحدة قادما من كليفورنيا الأمريكية لحضور جنازة فيليب، والتي ستقام يوم السبت في قلعة وندسور غرب لندن. 

توفي فيليب، الذي كان متزوجا من الملكة إليزابيث الثانية لأكثر من سبعة عقود، الأسبوع الماضي عن 99 عاما.

 

 
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