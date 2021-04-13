الهند تصبح البلد الـ60 في العالم الذي يسجل لقاح "سبوتنيك V" الروسي

أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة أن الهند وافقت على استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا للتطعيم به ضد الفيروس في البلاد.

وأشار الصندوق الروسي إلى أن الهيئة العامة الهندية للرقابة على الأدوية سجلت اللقاح الروسي لتصبح الهند البلد الـ60 في العالم، الذي يسجل اللقاح الروسي.

وأضاف الصندوق أن الهند هي البلد الأكبر من حيث عدد السكان، بين البلدان الـ60 التي وافقت على استخدام اللقاح الروسي، ويبلغ إجمالي عدد السكان في تلك البلدان نحو 3 مليارات نسمة.

وأكد الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة أنه عقد صفقات مع 5 شركات هندية لإنتاج أكثر من 850 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك V" في السنة على الأراضي الهندية.