مصر.. أمر قضائي بالحجز التحفظي على السفينة الجانحة "إيفرجيفن" لصالح هيئة قناة السويس

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أصدرت محكمة الإسماعيلية الاقتصادية في مصر أمرا بالحجز التحفظي على السفينة "إيفرجيفن"، التي جنحت في قناة السويس وعطلت حركة الملاحة لـ6 أيام مؤخرا.

وأفادت وسائل إعلام مصرية بأنه بموجب هذا الأمر سيتم التحفظ على السفينة قضائيا بوضعها تحت سلطة المحكمة ومنع الشركة المشغلة لها من التصرف بها، بما يضر بمستحقات هيئة قناة السويس لديها.

كما ويمنها القرار من القيام بأي عمل قانوني أو مادي من شأنه إخراج السفينة من تحت سلطة الهيئة، لحين سداد ما عليها من مستحقات.

ومن المقرر أن يتوجه محضرو محكمة الإسماعيلية الاقتصادية، صباح الثلاثاء، إلى مكان توقف السفينة بالبحيرات المرة لإخطار طاقم السفينة بالقرار والسير في إجراءات تنفيذه.

وقدمت هيئة قناة السويس طلبا للمحكمة لتوقيع الحجز التحفظي على السفينة لحين سداد مبلغ مقداره 900 مليون دولار تمثل جملة المبالغ المقدرة للهيئة لدى الشركة المشغلة للسفينة.

ويمثل ذلك المبلغ مقابل إجراءات الإنقاذ والصيانة التي أجرتها طواقم الهيئة للسفينة وتكاليف تعطيل حركة الملاحة بقناة السويس من قبل السفينة.