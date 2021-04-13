ارتفاع النفط متأثرا بوتيرة التطعيم في الولايات المتحدة والتوتر في الشرق الأوسط

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ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين بدعم من أجواء التفاؤل بوتيرة التطعيم ضد كورونا في الولايات المتحدة، وإعلان الحوثيين في اليمن أنهم أطلقوا صواريخ صوب مواقع نفطية في السعودية.

وظلت أسعار الخام محصورة في نطاق ضيق على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية مع توقعات متنامية بقفزة في نشاط الاقتصاد الأميركي يقابلها معدل بطيء للتطعيمات في أوروبا وتوقعات بإمدادات إضافية من إيران في الأشهر المقبلة.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 33 سنتا لتسجل عند التسوية 63.28 دولار للبرميل، بينما صعدت عقود خام القياسي الأميركي غرب تكساس الوسيط 38 سنتا لتبلغ عند التسوية 59.70 دولار للبرميل.

وقالت لويز ديكسون محللة أسواق النفط في "ريستاد إنريجي" إن "أسعار النفط ارتفعت اليوم نتيجة للتقدم في حملات التطعيم في الولايات المتحدة، التي تساعد خطط البلاد للإنفاق".

ولقيت الأسعار بعض الدعم أيضا بعد أن قالت الحوثيون إنهم أطلقوا 17 طائرة مسيرة وصاورخين باليستيين باتجاه أهداف في السعودية، من بينها مصاف للتكرير لشركة أرامكو السعودية في مدينتي الجبيل وجدة.

ولم يصدر حتى الآن تأكيد سعودي، وامتنعت أرامكو السعوية المملوكة للدولة عن التعقيب عندما اتصلت بها "رويترز".