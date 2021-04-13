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غوتيريس يأسف لفشل العمل المتعدد الأطراف في مكافحة جائحة كورونا

13
APRIL
2021
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أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن أسفه لأن مكافحة جائحة كوفيد، سواء تعلق الأمر بالتطعيم أو بالمساعدات الاقتصادية، أثبتت حتى الآن أنها فشلت على مستوى العمل المتعدد الأطراف. 

وأوضح في كلمة ألقاها في الأمم المتحدة أمام منتدى حول تمويل التنمية، أن دعم الاستجابة العالمية المنصفة والانتعاش الاقتصادي في مواجهة الجائحة هو اختبار للتعددية. وقال: "هذا اختبار فشلنا فيه حتى الآن".

وأضاف أن "التطعيم هو مجرد مثال واحد. يتركز نحو 75% من اللقاحات التي أعطيت في عشر دول فقط حول العالم. العديد من الدول لم تبدأ بعد في تحصين العاملين الصحيين لديها والمواطنين الأكثر ضعفا. النقص العالمي في اللقاحات يهدد صحة ورفاهية الجميع". 

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة  اننا نحتاج إلى الوصول العادل إلى اللقاحات للجميع في كل مكان. 

وأشار الى ان "نقص التضامن ذاته" ينسحب على المساعدات الاقتصادية. وقال: "قامت بعض الدول باعتماد برامج إغاثة بمليارات الدولارات، في حين أن العديد من الدول النامية تواجه عبء ديون يستحيل التغلب عليه، ما يجعل أهداف التنمية المستدامة بعيدة المنال تمامًا إذا لم يُصحح الوضع".

ولفت إلى أنه في عام 2019، حتى قبل تفشي الوباء، كانت 25 دولة تنفق على خدمة الديون أكثر مما تنفق على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية مجتمعة. 

وقال غوتيريس: "إن الحاجة إلى مساعدات التنمية أكبر من أي وقت، وأحث المانحين والمؤسسات الدولية على التحرك. إن دعم مجموعة العشرين تمديد مبادرة تعليق خدمة الدين حتى نهاية هذا العام أمر مرحب به، لكنني أطالب بتمديد آخر حتى عام 2022". 

اضاف: "جائحة كورونا تسببت بأكثر من 3 ملايين وفاة منذ كانون الأول 2019 وفي أسوأ ركود منذ 90 عامًا. وأعادت نحو 120 مليون شخص إلى الفقر المدقع، بينما فقد العالم ما يعادل 255 مليون وظيفة بدوام كامل".

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