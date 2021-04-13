ميغان ماركل تكشف سبب عدم حضورها جنازة الأمير فيليب

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قال أصدقاء ميغان ماركل دوقة ساسكس، إنها بقيت في كاليفورنيا بينما سافر الأمير هاري إلى لندن لأنها "لا تريد أن تكون مركز اهتمام" في جنازة الأمير فيليب.