خطف خمسة كهنة وراهبتين

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خطف خمسة كهنة وراهبتان بينهم فرنسيان الأحد في هايتي على ما أعلن الناطق باسم مجلس الاساقفة هناك.



وخطف أفراد المجموعة قبل ظهر الأحد في كراو دي بوكيه قرب العاصمة بور او برنس "فيما كانوا متوجهين لحضور مراسم تسلم كاهن جديد" مهامه على ما أوضح الأب لودجيه مازيل. واوضح أن الخاطفين يطالبون بفدية قدرها مليون دولار.



وتضم المجموعة المخطوفة أربعة كهنة وراهبة من هايتي وفرنسيين أثنين هما راهبة وكاهن.



وتشتبه الشرطة في أن عصابة "400 ماووزو" المسلحة الناشطة في المنطقة تقف وراء عملية الخطف على ما أفاد مصدر في صفوفها.