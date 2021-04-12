living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الولايات المتحدة.. إحباط هجوم إرهابي استهدف مركز بيانات أمازون

12
APRIL
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أفادت تقارير أمريكية بأنه تم إلقاء القبض على شخص وصف بأنه يميني متطرف خطط لتفجير مركز البيانات الخاصة بشركة أمازون الأمريكية العملاقة.
 
وقالت التقارير إن مكتب التحقيقات الفدرالي ألقى القبض على رجل من تكساس يدعى سيث آرون بندلي خطط لتفجير مركز بيانات أمازون AWS في محاولة لإيقاف نحو 70% من شبكة الإنترنت وإسقاط السلطة في الولايات المتحدة.
 
وحسب التقارير، حاول الرجل الحصول على عبوة ناسفة من عميل سري لمكتب التحقيقات الفدرالي بقصد تدمير منشأة خدمات أمازون ويب في فرجينيا.
 
وأعلن بريراك شاه القائم بأعمال المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشمالية من تكساس، أن رجلا من ويتشيتا فولز، خطط لتفجير مركز بيانات في فرجينيا، واتهم بمحاولة خبيثة لتدمير مبنى بالمتفجرات.
 
وفاخر المتهم بالمشاركة في الهجوم على مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير وأراد تفجير مركز بيانات أمازون لأنه يعتقد أنه يقدم خدمات لمكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة المخابرات المركزية والوكالات الفدرالية الأخرى.
 
ووجهت وزارة العدل إلى الرجل تهمة محاولة تدمير مبنى مركز بيانات أمازون بالمتفجرات، وفي حالة إدانته، سيواجه ما يصل إلى 20 عاما في السجن.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout