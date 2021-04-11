وزير فرنسي ينتقد شركة "أسترازينيكا" والتوجه الألماني لشراء "سبوتنيك V"

صرح كليمون بون وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية بأن شركة "أسترازينكا" تزدري على ما يبدو دول الاتحاد الأوروبي، بإخلالها مجددا بالاتفاقات المبرمة مع التكتل.

وقال بون خلال مشاركته في برنامج Le Grand Jury RTL / Le Figaro / LCI اليوم الأحد، إن الشركة لم تسلم بعد أي جرعات من لقاحها المصنّع في بريطانيا، مضيفا أنه تم توجيه رسالة رسمية إلى الشركة كخطوة أولى قبل اتخاذ إجراءات محتملة ضدها.

وأعرب بون عن أسفه "للتحرك الإعلامي الألماني" بعد أن أعلنت برلين عن فتح مباحثات مع موسكو لشراء لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لكورونا.

وقال: "هناك حملة انتخابية تبدأ في ألمانيا (الانتخابات التشريعية في سبتمبر). وهذا يفسر أيضا سبب وجود الكثير من الاضطرابات... أعتقد أن ذلك مراوغة إعلامية، وهذا ما يؤسفني".

وأضاف: "إرسال إشارات تعطي الانطباع أن هناك جرعات في الثلاجة نائمة وأننا لا نستخدمها، كل هذا غير مسؤول وغير جدي للغاية".

تجدر الإشارة إلى أن الوزير الفرنسي المذكور، انتقد بشدة الدول الأوربية التي استخدمت لقاح "سبوتنيك V" واعتبر أنها "تهدد تضامن التكتل ويتعين اتخاذ إجراءات ضدها".