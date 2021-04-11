البابا فرنسيس يحيي قداس الرحمة الالهية مع سجناء ولاجئين

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غادر البابا فرنسيس اليوم الفاتيكان لإحياء قداس في كنيسة مجاورة مع سجناء ولاجئين وعاملين في المجال الصحي، لمناسبة عيد الرحمة الإلهية، حسبما نقلت وكالة "فرنس برس".



وأقيم القداس في كنيسة الروح القدس في ساسيا في روما مع عدد قليل من المشاركين بلغ حوالى 80 شخصا بسبب القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا.

وأحيا الحبر الأعظم العام الماضي قداسا بدون مصلين لمناسبة هذا العيد الذي أطلقه عام 2000 البابا الراحل يوحنا بولس الثاني.

وكان من بين الحضور هذا العام معتقلون من سجنين في روما، وكذلك من سجن للأحداث بالإضافة إلى لاجئين قادمين من سوريا ونيجيريا ومصر وطاقم من الممرضين في مستشفى مجاور بينهم راهبات.

وأشار البابا في عظته إلى أهمية "ألا يبقى المسيحيون لامبالين بالأشخاص الذين يحيطون بهم".

وقال: "أيتها الأخت وأيها الأخ هل تريد دليلا على أن الله قد لمس حياتك؟ انظر إذا كنت تهتم بجراح الآخرين".